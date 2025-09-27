Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: POL-DA: Weiterstadt: Autodiebstahl mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Weiterstädter Stadtgebiet

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

In der Nacht vom 26.09.2025 auf den 27.09.2025 wurde ein grauer Opel Corsa C in der Darmstädter Straße auf Höhe der Hausnummer 52 entwendet. Das Auto war auf einer eingezeichneten Parkfläche am Straßenrand geparkt.

Der bislang unbekannte Täter fuhr anschließend mit diesem Auto durch das Stadtgebiet Weiterstadt. Ihm wird vorgeworfen dort mindestens drei Verkehrsunfälle in der Haydnstraße, der Rheinstraße und der Mainzer Straße verursacht zu haben. Es wurden dabei nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens 4 Autos beschädigt. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der graue Opel Corsa wurde von dem Täter in der Rheinstraße zurückgelassen.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers insbesondere nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zum unbekannten Wagenlenker geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 6151 969-41310 zu melden.

