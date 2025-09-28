Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Montag, dem 22.09.2025, 12:00 Uhr und Dienstag, dem 23.09.2025, 08:00 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren blauen Opel Astra auf dem Parkplatz in der Siegfriedstraße 4 in 64646 Heppenheim (Gegenüber des Achart Hotels). Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrer Tür ihres Fahrzeugs fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin ist bislang unbekannt und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252- 7060 zu melden.

