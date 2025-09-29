PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 13-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge

Viernheim (ots)

Nachdem ein 13-jähriger Junge am Sonntag (28.9.) durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er mehrere Fahrzeuge beschädigte, konnte er durch eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim gestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 13-Jährige, gegen 16.45 Uhr, in der Erzbergerstraße mindestens sechs Fahrzeuge mit einem Stein. Unter anderem soll er in drei Fahrzeuge jeweils ein Hakenkreuz gekratzt haben. Ein aufmerksamer Zeuge erwischte den Jungen bei der Tat und alarmierte sofort die Polizei. Die Streife stellte den Jungen noch vor Ort und nahm ihn mit auf die Polizeiwache, wo er einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Nach ersten Schätzungen verursachte der Junge einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

