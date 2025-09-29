Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 66-Jähriger attackiert und verletzt

Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

Nachdem ein 66-Jähriger am Sonntag (28.9.) attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 66-jährige Mann gegen 2 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Bahnhofstraße im Gesicht verletzt worden sein. Weshalb der Unbekannte den 66-Jährigen angegriffen hat ist bislang unklar. Mit einer Schnittverletzung wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. Nach der Tat suchte der Kriminelle in unbekannte Richtung das Weite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell