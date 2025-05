FW Weil der Stadt: Neue Drehleiter für die Feuerwehr Weil der Stadt

Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt

Der Tag der offenen Tür am Muttertagssonntag ist seit vielen Jahren eine fest verankerte Tradition in Weil der Stadt. An diesem Tag öffnet die Feuerwehr ihre Türen für die Öffentlichkeit, präsentiert ihre verschiedenen Einsatzfahrzeuge und informiert die Besucherinnen und Besucher über ihre Arbeit. Das abwechslungsreiche Programm, leckere Speisen und erfrischende Getränke lockten auch dieses Mal wieder zahlreiche Gäste an und sorgten für eine gelungene Veranstaltung.

Ein besonderer Moment für die Stadt

In diesem Jahr gab es zudem ein besonderes Highlight: Die neue Drehleiter wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie durch Bürgermeister Christian Walter an die Einsatzkräfte übergeben. Dabei betonte er die besondere Bedeutung des Ereignisses: "Ein neues Drehleiterfahrzeug bekommt eine Feuerwehr nicht alle Tage - zumindest in Weil sogar nur alle 30 Jahre. Umso bedeutender ist dieser Moment der Übergabe heute für unsere Stadt und ihre Einsatzkräfte."

Pastoralreferent Joachim Scheu übernahm die Fahrzeugsegnung. Die Besucher hatten die Gelegenheit, das moderne Fahrzeug aus nächster Nähe zu bestaunen, sich ausführlich über die technische Ausstattung zu informieren und mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch zu kommen. Die Übergabe unterstrich zudem die Bedeutung dieser Investition für die Sicherheit der Keplerstadt.

Moderne Technik für den Ernstfall

Das Fahrzeug war auf einem Fahrgestell von Mercedes-Benz durch die Firma Magirus in Ulm nach den Anforderungen der Weiler Feuerwehr geplant und gebaut worden. Die Stadt erhält für das über 850.000 Euro teure Fahrzeug einen Zuschuss vom Land Baden- Württemberg. Stadtbrandmeister Wolfgang Bäuerle betonte: "Die neue Drehleiter ermöglicht es uns, bei Bränden, Unfällen oder Rettungseinsätzen in Höhenlagen noch schneller und effektiver zu handeln." Er dankte allen Beteiligten, die an der Vorbereitung, Planung und Beschaffung beteiligt waren.

Die neue Drehleiter mit dem Funkrufnamen "Florian Weil der Stadt 1/33" ist auf eine mögliche Besatzung von drei Einsatzkräften ausgelegt. Mit einer Arbeitshöhe von 32 Metern und einem teleskopierbaren Gelenkarm ermöglicht sie den Einsatzkräften, bei Rettungs- und Löschmaßnahmen in großen Höhen schnell, sicher und effizient zu handeln. Das Fahrzeug ist mit modernster Steuerungstechnik ausgestattet, die eine präzise Bedienung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen gewährleistet. Zu den technischen Highlights zählen eine Kamera- und Kommunikationsanlage, die eine bessere Koordination ermöglicht, sowie eine verbesserte Beleuchtung, die auch bei schlechten Sichtverhältnissen optimale Bedingungen schafft. Eine feuerwehrtechnische Beladung ist ebenso an Bord wie digitale Funktechnik zur Kommunikation. Besonders bei Großbränden, Unfällen in größeren Höhen oder bei Rettungseinsätzen in schwer zugänglichen Bereichen ist die Drehleiter ein unverzichtbares Werkzeug.

"Wir sind stolz auf dieses neue Fahrzeug und dessen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Unser Ziel ist es, stets schnell, zuverlässig und sicher zu handeln, um Leben zu retten und Sachwerte zu schützen", so der Weil der Städter Abteilungskommandant Florian Wolf.

