Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher entwenden Schmuckstücke

Wer hat etwas bemerkt?

Bickenbach (ots)

Mehrere Schmuckstücke entwendeten Unbekannte im Laufe des Samstags (27.9.) aus einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminellen verschafften sich zwischen 15.30 und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt über die Terrassentür. Von dort aus betraten sie das Haus und durchwühlten die Räume, wonach sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell