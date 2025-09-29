POL-DA: Bickenbach: Einbrecher entwenden Schmuckstücke
Wer hat etwas bemerkt?
Bickenbach (ots)
Mehrere Schmuckstücke entwendeten Unbekannte im Laufe des Samstags (27.9.) aus einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminellen verschafften sich zwischen 15.30 und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt über die Terrassentür. Von dort aus betraten sie das Haus und durchwühlten die Räume, wonach sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten.
Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell