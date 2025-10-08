PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: 30-Jähriger alkoholisiert mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Darmstadt/Kranichstein (ots)

Durch überhöhte Geschwindigkeit wollte sich ein 30 Jahre alter Mann am Dienstagabend (7.10.) einer Kontrolle durch die Polizei entziehen.

Den Beamten war in der Steinstraße ein Fahrzeug aufgefallen, welches deutlich zu schnell unterwegs war und noch weiter beschleunigte, als es das Polizeifahrzeug sah. Der Fahrer wollte in Richtung Jägertorstraße seiner Überprüfung entgehen, fuhr jedoch gegen 23.10 Uhr in eine Sackgasse, wo er vorläufig festgenommen wurde. Bei dem 30-Jährigen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,95 Promille fest. Auf dem Revier musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Eröffnung eines Strafverfahrens konnte er seinen Heimweg antreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 08:57

    POL-DA: Darmstadt: Unbeobachteter Moment genutzt und Rucksack entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Das Waschen seines Autos endete am Dienstagnachmittag (7.10.) für einen 65-Jährigen mit dem Verlust seines Rucksacks. Er hatte an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße sein Fahrzeug gesäubert, als gegen 16.15 Uhr ein Unbekannter seinen Rucksack entwendete. Diesen hatte er während dem Waschen an seinem Auto abgestellt. Der unbekannte Täter ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 18:05

    POL-HP: Rimbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Rimbach (ots) - Im Zeitraum von Montagmorgen (06.10.) um 09:00 Uhr bis Dienstagmittag (07.10.) um 14:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, Im Klingen in 64668 Rimbach, eine geparkte gelben Mercedes Vito am linken hinteren Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur ca. 1500 ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:29

    POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Mehrere Fahrzeugteile im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt/Eberstadt (ots) - Auf verschiedene Fahrzeugteile hatten es Unbekannte zwischen Montagabend (6.10.) etwa 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (7.10.) etwa 11.00 Uhr abgesehen. In der Kirchtanne entfernten sie zwei Außenspiegel eines dunklen Mercedes. Lediglich auf das Spiegelglas eines anderen dunklen Mercedes hatten sie es in der Stresemannstraße abgesehen. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren