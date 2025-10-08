Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: 30-Jähriger alkoholisiert mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Darmstadt/Kranichstein (ots)

Durch überhöhte Geschwindigkeit wollte sich ein 30 Jahre alter Mann am Dienstagabend (7.10.) einer Kontrolle durch die Polizei entziehen.

Den Beamten war in der Steinstraße ein Fahrzeug aufgefallen, welches deutlich zu schnell unterwegs war und noch weiter beschleunigte, als es das Polizeifahrzeug sah. Der Fahrer wollte in Richtung Jägertorstraße seiner Überprüfung entgehen, fuhr jedoch gegen 23.10 Uhr in eine Sackgasse, wo er vorläufig festgenommen wurde. Bei dem 30-Jährigen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,95 Promille fest. Auf dem Revier musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Eröffnung eines Strafverfahrens konnte er seinen Heimweg antreten.

