Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250602-2: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Ermittler suchen flüchtigen Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (1. Juni) in Brühl wurde ein Mädchen (8) leicht verletzt. Ein Motorradfahrer oder eine Motorradfahrerin in dunkler Kleidung soll derart nah am dem Kind vorbeifahren sein, dass die 8-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll das Mädchen gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bavinganstraße gefahren sein. Von der Steingasse soll der Zweiradfahrer oder die Zweiradfahrerin nach rechts auf die Bavinganstraße abgebogen sein. Der Abstand zum Mädchen soll derart gering gewesen sein, dass das Kind mit seinem Fahrrad zu Boden stürzte. Eine Berührung habe es nicht gegeben. Eine Erziehungsberechtigte erstattete später Anzeige bei der Polizei. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell