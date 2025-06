Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholfahrt endet mit Unfall - Bedburg

Bedburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend (30.05.2025) drei Personen verletzt. Eine 32-jährige Frau aus Köln befuhr gegen 23 Uhr mit ihrem Opel die L361 aus Richtung Bedburg in Richtung Grevenbroich. An der Einmündung zur Alten Frauweiler Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Graben zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Insassen verletzt. Einer der Insassen (m/37) wurde dabei schwer verletzt. Ein 38-jähriger Mann aus Bergheim, welcher sich als Insasse in dem Fahrzeug befand, entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte durch die Polizei in der Nähe angetroffen werden. Alle drei Insassen des Fahrzeuges wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Innenraum des Fahrzeuges stellten die Beamten mehrere leere Flaschen Alkohol fest. Bei der Fahrerin konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Grund dessen entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Sie muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten. Ihr Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. (TH)

