Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250530-2: Zeugensuche nach Straßenraub

Bergheim (ots)

Täter täuschte Handyverkauf vor

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem 170 Zentimeter großen und 25 bis 26 Jahre alten Unbekannten mit schwarzen Haaren, der einen 26-Jährigen am Donnerstagabend (29. Mai) in Bergheim ausgeraubt haben soll. Der Täter soll markante Augenbrauen sowie einen Kinnbart gehabt haben. Zur Tatzeit soll er einen grauen Hoodie, eine schwarze Jeans und Schuhe der Marke "New Balance" getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe sich der 26-Jährige gegen 20.30 Uhr mit dem Unbekannten an der Dormagener Straße getroffen. Zuvor hatten sich die beiden Männer für einen Handykauf über ein Internetportal verabredet. Der angebliche Verkäufer habe den Interessenten vor Ort dazu gebracht ihm mehrere hundert Euro zu geben und erst im Anschluss die angebliche Ware herausgegeben. Als dem nunmehr Geschädigten aufgefallen sei, dass es sich bei dem Gerät um ein anderes Smartphone gehandelt habe, als vereinbart, habe er sein Geld zurückverlangt. Der Tatverdächtige habe ihn geschubst und sei samt Geld und Handy über die Dormagener Straße Richtung Bergheim davongelaufen.

Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Beamte fahndeten nach dem Täter und fertigten eine Strafanzeige (sc)

