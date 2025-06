Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Bergheim

Bergheim (ots)

Am Samstagnachmittag (31.Mai) gegen 16:50 Uhr befuhr ein 20 - jähriger Mann aus Pulheim die Oberaußemer Straße (L91) aus Bergheim-Niederaußem in Richtung Bergheim-Glessen. Kurz hinter der Straße Zum Fortunabad fuhr ein 66-jähriger Mann aus Erkrath mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand auf die Oberaußemer Straße. Hierbei übersah er den herannahenden Pkw des Bergheimers. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 20 - jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort stellte sich heraus, dass er aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Airbags an beiden Pkw hatten ausgelöst. Die Fahrzeuge waren derart stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen wurden. Die L 91 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt. (TH)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell