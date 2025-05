Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250530-3: Unbekannter flüchtet nach Raubdelikt

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen

Am Mittwochabend (28. Mai) ist in Kerpen-Sindorf ein junger Mann (19) durch einen bislang Unbekannten mit einem Messer bedroht und anschließend ausgeraubt worden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nun nach dem flüchtigen etwa 17 bis 20 Jahre alte Täter. Hinweise zu dem Gesuchten nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen hielten sich der spätere Geschädigte und der Tatverdächtige gegen 22.50 Uhr im Bereich der Parkanlage hinter der Kirche an der Erftstraße auf. Hier soll der dunkel gekleidete Verdächtige, der eine schwarze Kappe der Marke Gucci getragen habe, den 19-Jährigen unter einem Vorwand zu sich gelockt haben. Unter Vorhalten eines Messers soll er die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben, um anschließend mit der Beute zu flüchten.

Der Geschädigte rief von einer nahegelegenen Gaststätte die Polizei an. Die alarmierten Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell