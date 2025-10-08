Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Auseinandersetzung/79-Jähriger erliegt Verletzungen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einer Auseinandersetzung am 26. September in der Coutandinstraße im Stadtteil Walldorf, bei dem zwei Männer schwerstverletzt wurden (wir haben berichtet), ist der 79 Jahre alte Tatverdächtige am Dienstag (07.10.) in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen Verletzungen erlegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 79-Jährige auf seinen 58 Jahre alten Nachbarn geschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Als Hintergrund für die Tat vermuten die Ermittler Nachbarschaftsstreitigkeiten unter beiden Männern.

Der 58 Jahre alte Mann befindet sich mittlerweile in einem stabilen Gesundheitszustand.

Hinweise an die Medienvertreter:

Auskünfte in dieser Sache erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6125967

