POL-MFR: (781) Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - In einem Hotel in Fürth nahmen Polizeistreifen am Samstag (02.08.2025) einen 27-jährigen Mann fest. Dieser hatte zuvor versucht, seinen Hund auf die Beamten zu hetzen. Der 27-jährige war um kurz nach 22:30 Uhr mit einem Rottweiler in die Lobby des Hotels in der Rosenstraße gekommen. Da der Mann unter anderem lautstarke Selbstgespräche führte und sich weigerte, das Hotel zu verlassen, verständigte das ...

