Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche "focus on the road"

Weiterstadt (ots)

Im Zeitraum vom 06. Bis 12. Oktober 2025 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the road" im Polizeipräsidium Südhessen, unter anderem Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr, statt. Im Rahmen der Kontrollwoche soll das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende verdeutlichen. Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören nach wie vor die Geschwindigkeit, berauschende Mittel oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit.

Am Dienstagnachmittag (7.10.), in der Zeit zwischen 13.30 und 16.30 Uhr, führte das 3. Polizeirevier, gemeinsam mit Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, eine Verkehrskontrolle in der Robert-Koch-Straße durch. Insgesamt wurden 43 Fahrzeuge und 48 Personen gestoppt und genauer unter die Lupe genommen.

Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten sieben Verkehrsteilnehmende fest, die im Verdacht stehen während der Fahrt das Mobiltelefon genutzt zu haben. Sollte sich der Verdacht erhärten erwartet den jeweiligen Sünder ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Weiterhin fuhren 38 Personen ohne den Gurt angelegt zu haben.

Die Kontrollen werden auch künftig fortgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Verkehrsverstöße werden hierbei konsequent geahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell