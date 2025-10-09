Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unfallort: Hochstraße auf Höhe Hausnummer 1 in 64546 Mörfelden-Walldorf.

Unfallzeit: 06.10.2025, 06:00 Uhr - 07.10.2025, 09:00 Uhr.

Zwischen dem 06.10.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 07.10.2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Hochstraße auf Höhe der Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Mercedes Transporter an der Fahrertür und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell