Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Zwischen Mittwochabend (8.10.) und Donnerstagmorgen (9.10.) kam es durch bislang unbekannte Täter in der Georg-Fröba-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Was genau die Einbrecher entwendet haben ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell