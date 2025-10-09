PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus
Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Zwischen Mittwochabend (8.10.) und Donnerstagmorgen (9.10.) kam es durch bislang unbekannte Täter in der Georg-Fröba-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Was genau die Einbrecher entwendet haben ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:53

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen Mensa ins Visier / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstag (7.10.), 16.30 Uhr, und Mittwoch (8.10.), 6.30 Uhr, eine Mensa in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in die Kantine. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 02:30

    POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Unfallort: Hochstraße auf Höhe Hausnummer 1 in 64546 Mörfelden-Walldorf. Unfallzeit: 06.10.2025, 06:00 Uhr - 07.10.2025, 09:00 Uhr. Zwischen dem 06.10.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 07.10.2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Hochstraße auf Höhe der Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Mercedes Transporter an der Fahrertür und an der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren