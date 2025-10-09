Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weitere Fahrzeugteile entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zu mindestens acht Diebstählen an Fahrzeugen kam es zwischen Samstag (4.10.) und Dienstag (7.10.) in verschiedenen Stadtteilen von Darmstadt. Bereits am Dienstag meldeten sich einige Geschädigte bei der Polizei, um die Diebstähle anzuzeigen. (wir haben berichtet)

Die bislang unbekannten Täter bauten unter anderem Fahrzeugspiegel und Rückfahrkameras von den Autos ab. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind den Ermittlern die Gerhart-Hauptmann-Straße, die Stifterstraße, die Frankfurter Straße, die Pfungstädter Straße sowie die Straße "Am Sandacker" als Orte bekannt, an denen sich die Kriminellen zu schaffen machten.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße konnten drei, mit dunkler FFP2-Maske maskierte Männer beobachtet werden, die Teile eines Fahrzeugs abbauten.

Der eine Täter hatte eine sportliche Statur. Er trug eine Mütze, ein helles Oberteil und darüber eine schwarz-glänzende Weste. Des Weiteren war er bekleidet mit einer hellblauen Jeans, schwarzen Sneakern mit weißen Schnürsenkeln und weißer Sohle sowie dunklen Handschuhen.

Der 2. Täter war hochgewachsen und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, mit über den Kopf gezogener Kapuze. Seinen dunklen Rucksack trug er vorne auf der Brust. Zudem hatte er eine dunkle Hose und schwarz-weiße Sneaker mit reflektierenden Elementen an.

Der 3. Täter war sportlich und hatte dunkle, kurze Haare. E war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer grau-schwarzen Hose und dunklen Schuhen. Zudem hatte er eine dunkle Umhängetasche dabei.

Zeugen, denen verdächtige Personen, insbesondere die drei Männer, an Fahrzeugen aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

