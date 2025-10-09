PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Betrüger geben sich als angebliche Rauchwarntester aus
Polizei warnt erneut und gibt Tipps

Südhessen (ots)

Dass Kriminelle unterschiedlichste Betrugsmaschen nutzen, ist mittlerweile bekannt. Aktuell mehren sich in ganz Südhessen die Fälle, bei denen Kriminelle als angebliche Rauchwarntester versuchen an das Hab und Gut anderer Personen zu kommen. Unter dem Vorwand die Rauchmelder innerhalb der Wohnung oder des Hauses überprüfen zu wollen, verschaffen sich die Täter so Zutritt ins Innere. Im Anschluss versuchen sie Beute zu machen und mit dieser zügig das Weite zu suchen. Den Ideen der Kriminellen sind keinerlei Grenzen gesetzt. In anderen Fällen gaben sie sich als falsche Handwerker oder als Mitarbeiter des Wasserwerks aus.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Tipps:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 10:20

    POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl / 24-Jähriger tritt nach Polizisten

    Darmstadt (ots) - Zu einem Widerstand durch einen 24 Jahre alten Mann, kam es am Mittwochmorgen (9.10.), nachdem dieser vorläufig festgenommen werden sollte. Der Mann hatte zuvor in Kranichstein mehrere Taschen mit Diebesgut aus einem Supermarkt entwendet und war danach mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt gefahren. Gegen 9.20 Uhr konnte ihn eine Streife am ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:03

    POL-DA: Darmstadt: Weitere Fahrzeugteile entwendet / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Zu mindestens acht Diebstählen an Fahrzeugen kam es zwischen Samstag (4.10.) und Dienstag (7.10.) in verschiedenen Stadtteilen von Darmstadt. Bereits am Dienstag meldeten sich einige Geschädigte bei der Polizei, um die Diebstähle anzuzeigen. (wir haben berichtet) Die bislang unbekannten Täter bauten unter anderem Fahrzeugspiegel und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:02

    POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus / Wer kann Hinweise geben?

    Alsbach-Hähnlein (ots) - Zwischen Mittwochabend (8.10.) und Donnerstagmorgen (9.10.) kam es durch bislang unbekannte Täter in der Georg-Fröba-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und suchten im Anschluss in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren