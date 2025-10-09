Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Betrüger geben sich als angebliche Rauchwarntester aus

Polizei warnt erneut und gibt Tipps

Südhessen (ots)

Dass Kriminelle unterschiedlichste Betrugsmaschen nutzen, ist mittlerweile bekannt. Aktuell mehren sich in ganz Südhessen die Fälle, bei denen Kriminelle als angebliche Rauchwarntester versuchen an das Hab und Gut anderer Personen zu kommen. Unter dem Vorwand die Rauchmelder innerhalb der Wohnung oder des Hauses überprüfen zu wollen, verschaffen sich die Täter so Zutritt ins Innere. Im Anschluss versuchen sie Beute zu machen und mit dieser zügig das Weite zu suchen. Den Ideen der Kriminellen sind keinerlei Grenzen gesetzt. In anderen Fällen gaben sie sich als falsche Handwerker oder als Mitarbeiter des Wasserwerks aus.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Tipps:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell