POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Einbrecher nehmen Schubkarre samt Werkzeug mit

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in einen Rohbau in der Oberstraße ein und entwendeten eine Schubkarre mit verschiedenen Werkzeugen.

Zwischen Dienstagnachmittag (7.10.) etwa 16.15 Uhr und Mittwochmorgen (8.10.) etwa 8.30 Uhr näherten sich die Kriminellen der Rückseite des ehemaligen Stadthauses. Hier gelangten sie gewaltsam über ein Fenster in den Rohbau, wo sie sich eine Schubkarre samt Inhalt aneigneten. Mit dieser verließen sie das Gebäude vermutlich zur Vorderseite und entfernten sich unbemerkt.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Rohbaus aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

