Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Fußgänger von Pkw erfasst - Jugendlicher schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 19. September 2025, 07:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Oberbilk wurde ein Jugendlicher von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 45-jährige Frau aus Hilden mit ihrem Pkw auf der Ellerstraße in Richtung Kruppstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Solinger Straße, an einer dortigen Verkehrsinsel, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW Polo und einem jugendlichen Fußgänger. Durch die Kollision zog sich der 14-Jährige aus Düsseldorf so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Hildenerin erlitt einen Schock, an dem Polo entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell