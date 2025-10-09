Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Zigarettenautomat aufgebrochen/Zeugen gesucht

Höchst (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (02.10.), in der Zeit zwischen 2.50 und 3.15 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf und entwendeten daraus Zigarettenpackungen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

