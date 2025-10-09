PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Viernheim: Fahndungsrücknahme von 60-Jährigem aus Viernheim

Viernheim (ots)

Die Vermisstensuche nach dem 60 Jahre alten Mann aus Viernheim vom 6. Oktober 2025 (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte am Donnerstag (09.10.) nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

