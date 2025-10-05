Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0658 --Kontrollen im Bahnhofsquartier - Mann hustet Kokain aus dem Mund--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 04.10.2025-05.10.2025, 18 - 2 Uhr

Die Polizei Bremen führte von Samstag bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 20 Personen kontrolliert und Messer sowie Cannabis und Kokain beschlagnahmt.

Neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt stand auch die Kontrolle der Waffenverbotszone im Fokus der Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 26 Personen kontrolliert und diverse Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten mehrere Messer sowie mehrere Verkaufseinheiten Cannabis. Während einer Kontrolle musste ein Mann husten und verlor dabei 20 Verkaufseinheiten Kokain aus seinem Mund. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone, Bargeld und weitere Beweismittel. Über die Videoleitstelle wurde im Bereich des Bahnhofsvorplatzes eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten noch vor Ort einen 29 Jahre alten Mann. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt und sieben Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen setzt sich seit vielen Wochen und Monaten verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen auch mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell