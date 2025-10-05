Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0655 --Einbruch in Kaufhaus - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 03.10.2025, 01:55 Uhr - 2 Uhr

Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Freitag in der Altstadt in ein Kaufhaus ein und entwendete Schmuck. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eindringling zerstörte die Glastüren eines Kaufhauses in der Obernstraße und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er begab sich zur Schmuckabteilung, brach mehrere Vitrinen auf und entwendete diversen Gold- und Diamantenschmuck. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Nacht zu Freitag zwischen 01:55 Uhr und 2 Uhr sowie kurz davor in der Obernstraße und in der nahliegenden Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

