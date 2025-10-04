PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0653 --Jugendliche nach Autobränden in der Vahr gefass--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Adolf-Reichwein-Straße
Zeit: 	04.10.2025, 04:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Samstag zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 14 und 16 Jahren. Zuvor hatten mehrere Autos im Ortsteil Neue Vahr Nord gebrannt.

Gegen 04:05 Uhr brannten in der Adolf-Reichwein-Straße zwei Autos in voller Ausdehnung. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei danebenstehende Fahrzeuge beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer schnell, Personen wurden dabei nicht verletzt. Im Rahmen des Einsatzes machten zwei Jugendliche im näheren Umfeld auf sich aufmerksam und berichteten den Einsatzkräften, dass sie das Feuer gemeldet hätten. Während des Gesprächs verhielten sich die Jugendlichen den Polizisten gegenüber auffällig und wurden immer nervöser. Bei einer freiwilligen Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Feuerwerkskörper sowie ein Feuerzeug. Einer der Jugendlichen versuchte anschließend zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang.

Das Duo im Alter von 14 und 16 Jahren wurde mit auf die Wache genommen und nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Brandstiftung, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

