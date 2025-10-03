Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0652 --Berauschter Fahrer verursacht Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Vahrer Straße/Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 03.10.2025, 04:35 Uhr

Ein offenbar unter Rauschmitteln stehender 32 Jahre alter Mann verursachte in der Nacht zu Freitag einen Unfall in der Vahr und prallte gegen eine Ampel. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:35 Uhr befuhr der 32-Jährige die Kurt-Schumacher-Allee in Richtung Berliner Freiheit und wollte an der Kreuzung nach links in die Vahrer Straße Richtung Amelinghauser Straße abbiegen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Golf und prallte gegen eine Ampel. Der Aufprall war so stark, dass die Ampel aus dem Fundament gerissen und komplett zerstört wurde. Der Golf wurde ebenfalls stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis auf THC, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen den 32-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel eingeleitet. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell