POL-HB: Nr.: 0651 --Polizei Bremen begleitet sportliches Wochenende

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 04.10-05.10.2025

In Bremen stehen an diesem Wochenende zwei Höhepunkte auf dem Programm: Am Samstag empfängt der SV Werder Bremen den FC St. Pauli im Weserstadion und am Sonntag starten zahlreiche Läuferinnen und Läufer beim 20. swb Marathon. Die Polizei Bremen begleitet diese und auch andere Veranstaltungen.

SV Werder Bremen - FC St. Pauli (04.10.2025, 15:30 Uhr)

Wenn ab 15:30 Uhr vor einem ausverkauften Weserstadion der Ball wieder rollt, bedeutet das auch, dass es rund um den Osterdeich und der Östlichen Vorstadt etwas voller und enger werden könnte. Deswegen rät die Polizei: Lassen Sie das Auto stehen! Der Osterdeich wird nämlich zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende zwischen Sielwall und Stader Straße für den Individualverkehr gesperrt. Rund ums Stadion heißt es: Fußweg oder ÖPNV. Kurzfristige Sperrungen in der Innenstadt sind ebenfalls möglich. Falls Sie doch mit dem Auto anreisen sollten, achten Sie darauf, keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zu lassen. Besonders während Fußballspielen häufen sich die Autoaufbrüche.

Parallel zum Bundesligaspiel finden am Samstag in der Innenstadt mehrere Veranstaltungen und Versammlungen statt. Daher sollte in den Nachmittagsstunden mit zusätzlichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

20. swb Marathon (05.10.2025, 9:30 Uhr)

Sportlich weiter geht es auch am Sonntag ab 9:30 Uhr: Rund 11.000 Läuferinnen und Läufer gehen dann auf die Straße und jagen nach Bestzeiten. Damit dies auch ungestört passiert, wird die Strecke ab Sonntagvormittag abgeriegelt. Bereits am Samstagabend ab 20 Uhr wird die Strecke freigemacht. Autos, die in dieser Zeit unglücklicherweise noch in den Halteverbotszonen stehen, werden dann abgeschleppt. Die Anfahrt zum Parkhaus Pressehaus in der Martinistraße wird zudem stark eingeschränkt sein. Aufgrund der Straßensperrungen kann es im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Polizei Bremen wünscht allen ein erfolgreiches und entspanntes Wochenende!

