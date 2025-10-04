PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0654 --Angreifer nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße
Zeit: 	04.09.2025, 11:05 Uhr

Nach einem Angriff auf einen 71-Jährigen in einer Straßenbahn im Ortsteil Hastedt hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach dem Täter gesucht, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0650. Ein 29 Jahre alter Mann konnte nun ermittelt werden.

Der bis zu diesem Zeitpunkt Unbekannte trat dem 71 Jahre alten Mann in einer Straßenbahn in der Hastedter Heerstraße mit voller Wucht ins Gesicht und flüchtete anschließend. Der Senior erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur. Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten daraufhin mit Bildern nach ihm, dies führte jetzt zum Erfolg: Mehrere Zeugen erkannten den 29-Jährigen wieder und benachrichtigten den Kriminaldauerdienst. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Angreifer fest.

Die Fahndung aus der Pressemeldung 0650 hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

