Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Falsche Namensangabe und Versuch der Einreise in das Bundesgebiet, trotz bestehenden Verbots

Saarbrücken/ Großrosseln (ots)

Am Samstag, den 27. September 2025 gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Großrosseln einen 31-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit, der als Beifahrer aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte.

Gegenüber den kontrollierenden Beamten gab der Mann an, keine Ausweisdokumente mitzuführen. Eine polizeiliche Überprüfung seiner mündlich angegebenen persönlichen Daten ergab zunächst keine Treffer. Um die Identität des Mannes verifizieren zu können, wurde er auf einer Dienststelle mittels Fingerabdruckabgleich überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor gegenüber den Einsatzkräften falsche Personalien angab. Die Überprüfung auf der Dienststelle ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines bestehenden zweijährigen Einreiseverbotes. Dieses wurde nach einer zuvor erfolgten Abschiebung des 31-Jährigen im Februar 2024 nach Frankreich angeordnet worden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell