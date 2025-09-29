Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 39-Jährigen fest - Versuch der Einreise in das Bundesgebiet, trotz bestehenden Verbots

Saarbrücken/ Gersweiler (ots)

Am Sonntag, den 28. September 2025 gegen 13:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Gersweiler einen 39-jährigen Mann syrischer Staatsangehörigkeit, der als Beifahrer aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte.

Der Fahrer des in Frankreich zugelassenen Fahrzeuges wies sich mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus. Sein 39-jähriger Beifahrer legte den Kontrollkräften lediglich eine französische Asylbescheinigung vor, die diesen jedoch nicht zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland berechtigt.

Eine polizeiliche Überprüfung ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines bestehenden befristeten Einreiseverbotes. Dieses wurde nach einer zuvor erfolgten Abschiebung des 39-Jährigen im Dezember 2024 nach Frankreich angeordnet worden.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde die Ausreise beider Männer nach Frankreich polizeilich überwacht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell