Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt mehrere mit Haftbefehl gesuchte Personen in Saarbrücken und an der Landgrenze zu Frankreich fest

Saarbrücken (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken konnte am vergangenen Wochenende erneut gleich mehrere mit Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen.

Am Freitag, den 26. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine 29-jährige Frau rumänischer Staatsangehörigkeit in Saarbrücken. Die Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme aufgrund zwei bestehender Haftbefehle gegen die 29-Jährige. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht. Dort konnte sie die Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 30 Tagen durch Zahlung der haftbefreienden Gesamtkosten von 1.171,40 Euro abwenden. Anschließend durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen.

Am Samstag, den 27. September 2025 gegen 01:00 Uhr, wurde ein Fahrzeug mit französischer Zulassung im Stadtgebiet einer grenzpolizeilichen Kontrolle zugeführt. Der Beifahrer, ein 28-jähriger Franzose, war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen verurteilt worden. Er konnte die Haft abwenden, indem er die Gesamtkosten von 1.913,60 Euro zahlte.

Ein 38-jähriger Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag, den 28. September 2025 gegen 20:00 Uhr, am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm verhaftet, nachdem dieser als Reisender in einem Flixbus kontrolliert wurde. Dieser war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden. Da der 38-Jährige den haft-befreienden Betrag von insgesamt 5.484,50 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

