Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 24. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 21:45 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm eine 38-jährige Frau rumänischer Staatsangehörigkeit.

Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rumänin zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Hintergrund war der Erlass eines Strafbefehls wegen Erschleichens von Leistungen. Die 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen, da sie die gegen sie festgesetzte Geldstrafe inklusive der Verfahrenskosten in einer Höhe von 577,50 EUR bisher noch nicht gezahlt hatte.

Durch Begleichen der Summe vor Ort konnte die Frau eine 5-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell