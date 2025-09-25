PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 24. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 21:45 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm eine 38-jährige Frau rumänischer Staatsangehörigkeit.

Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rumänin zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Hintergrund war der Erlass eines Strafbefehls wegen Erschleichens von Leistungen. Die 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen, da sie die gegen sie festgesetzte Geldstrafe inklusive der Verfahrenskosten in einer Höhe von 577,50 EUR bisher noch nicht gezahlt hatte.

Durch Begleichen der Summe vor Ort konnte die Frau eine 5-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren