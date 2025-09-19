PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Verhinderung des Versuchs der Einreise ins Bundesgebiet - trotz bestehendem Verbot

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am gestrigen Mittag ein russischer Staatsangehöriger am Grenzübergang BAB Saarbrücken - Goldene Bremm kontrolliert. Die Person wies sich mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel sowie einem Reiseausweis für Flüchtlinge aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab ein bis zum 11. April 2026 befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland. Der 38-Jährige war bereits 2014 nach Deutschland eingereist und 2015 wegen gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern in zehn Fällen zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Nach Verbüßung der Haftstrafe erfolgte die Ausweisung in Verbindung mit dem obigen Wiedereinreiseverbot. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Russe am Nachmittag nach Frankreich zurückgewiesen.

