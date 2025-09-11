Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 47-Jährigen an der BAB 6 fest

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 9. September 2025, wurde gegen 21:45 Uhr im Rahmen der Binnengrenzkontrollen ein 47-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger an der BAB 6 Goldene Bremm durch die Bundespolizei kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Informationssystemen erhielten die Einsatzkräfte einen Treffer. Der 47-Jährige war zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung im Strafverfahren ausgeschrieben. Aufgrund eines Betrugsdelikts hat der Mann 900EUR Geldstrafe zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Der 47-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort festgenommen und aufs Bundespolizeirevier Goldene Bremm gebracht. Den haftbefreienden Betrag konnte der Mann nicht entrichten, woraufhin er in eine örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden ist.

