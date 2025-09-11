PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 47-Jährigen an der BAB 6 fest

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 9. September 2025, wurde gegen 21:45 Uhr im Rahmen der Binnengrenzkontrollen ein 47-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger an der BAB 6 Goldene Bremm durch die Bundespolizei kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Informationssystemen erhielten die Einsatzkräfte einen Treffer. Der 47-Jährige war zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung im Strafverfahren ausgeschrieben. Aufgrund eines Betrugsdelikts hat der Mann 900EUR Geldstrafe zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Der 47-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort festgenommen und aufs Bundespolizeirevier Goldene Bremm gebracht. Den haftbefreienden Betrag konnte der Mann nicht entrichten, woraufhin er in eine örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden ist.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecher
Jarno Mey
Telefon: 0681 / 8838077 - 1008
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:45

    BPOLI-SB: Festnahme durch Bundespolizei in Kleinblittersdorf

    Kleinblittersdorf (ots) - Am Montag, den 8. September 2025, wurde gegen 18:40 Uhr ein 35-jähriger Franzose im Rahmen der Binnengrenzkontrollen in Kleinblittersdorf kontrolliert. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab einen Treffer. Gegen den Mann lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Der Mann ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:59

    BPOLI-SB: Festnahme durch die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen

    Saarbrücken (ots) - Am Mittwoch, den 3. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 13:50 Uhr in Gersweiler ein Fahrzeug im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen. Bei der Überprüfung der Insassen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 24-jährige Beifahrer rumänischer Staatsangehörigkeit zur Festnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren