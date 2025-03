Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (328) Mieter geschlagen und bedroht

Nürnberg (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (29.03.2025) schlug und bedrohte ein Vermieter mehrere Mieter im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 00.30 Uhr gerieten in einem Wohnanwesen in der Leubelfingstraße drei Mieter mit deren Vermieter wegen Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit einer Mietzahlung in Streit. Im Verlauf des Streits griff der 39-jährige Vermieter zusammen mit mehreren weiteren Personen die drei Mieter im Alter von 18, 20 und 28 Jahren körperlich an.

Hierbei soll es auch zu Bedrohungen mit einem Messer und möglicherweise einer Schusswaffe gekommen sein. Zudem sollen mehrere Personen den 28-Jährigen zu Boden geschlagen und dort getreten haben. Die drei Mieter flüchteten aus dem Haus und verständigten die Polizei.

Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen vor Ort den Vermieter sowie vier weitere Männer im Alter von 18, 22, 27 und 39 Jahren fest. Eine Schußwaffe konnte nicht aufgefunden werden. Jedoch stellten die Beamten ein Magazin sowie Munition einer Schreckschusswaffe sicher.

Die Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell