POL-MFR: (326) Gaststätteneinbrecher auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Hilpoltstein (ots) - In der Nacht von Donnerstag (27.03.2025) auf Freitag (28.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in drei Schulen sowie einen Hort in Hilpoltstein ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Schulen im Pestalozziweg, An der Richt und im Burgweg ...

