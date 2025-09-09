PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch Bundespolizei in Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf (ots)

Am Montag, den 8. September 2025, wurde gegen 18:40 Uhr ein 35-jähriger Franzose im Rahmen der Binnengrenzkontrollen in Kleinblittersdorf kontrolliert.

Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab einen Treffer. Gegen den Mann lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Der Mann wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Saarbrücken Goldene Bremm verbracht. Hier wurde weiterhin festgestellt, dass gegen den Mann eine wirksame Fahrerlaubnissperre vorlag. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann eröffnet.

Die Geldstrafe des Vollstreckungshaftbefehls in Höhe von 2000EUR, sowie die dazugehörigen Verfahrenskosten, konnte der 35-Jährige auf der Dienststelle begleichen. Daraufhin wurde er auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecher
Jarno Mey
Telefon: 0681 / 8838077 - 1008
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

