Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 44-Jährigen am Bahnhof Kleinblittersdorf fest

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 2. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 19:20 Uhr einen 44-jährigen Deutschen am Bahnhof in Kleinblittersdorf. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag. Da der haftbefreiende Betrag in Höhe von 1.200 Euro nicht beglichen werden konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen.

