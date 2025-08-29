PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei stoppt illegale Einreise an Landesgrenze zu Luxemburg

Perl (ots)

Am Donnerstag, den 28. August 2025 gegen 03:10 Uhr, kontrollierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten in Perl im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen. Im Auto befanden sich neben dem algerischen 34-jährigen Fahrer, zwei Mitfahrer im Alter von 23 und 25 Jahren, ebenfalls algerischer Staatsangehörigkeit.

Beide Beifahrer waren nicht im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente, die sie zur legalen Einreise nach Deutschland berechtigten. Es wurden Strafverfahren aufgrund des Versuchs der unerlaubten Einreise eingeleitet. Den 34-jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Alle Fahrzeuginsassen wurden zunächst zum Bundespolizeirevier in Perl gebracht und dort strafprozessual erfasst. Dem Fahrer wurde im Anschluss die Weiterfahrt gestattet, die beiden Mitfahrer wurden nach Luxemburg zurückgewiesen.

