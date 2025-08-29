PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Einreiseverbot missachtet - Mann bei Grenzkontrolle festgestellt

Saarbrücken (ots)

Obwohl für ihn ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand, hat ein 36-Jähriger am Donnerstag, den 28. August 2025, versucht nach Deutschland einzureisen. Er wurde von der Bundespolizei nach Frankreich zurückgewiesen.

Der Mann war Fahrgast in einem aus Frankreich kommenden Reisebus. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde der Reisebus gegen 04:00 Uhr am zentralen Busbahnhof in Saarbrücken nach dortigem Halt kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung der Personalien des 36-jährigen Kosovaren ergab, dass die zuständige Ausländerbehörde eine Wiedereinreisesperre gegen den Mann erlassen hatte und ein aktuelles Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen ihn bestand. Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die noch nicht vollendete Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681-8838077-1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

