PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt gesuchten 56-Jährigen an der Landesgrenze zu Frankreich fest

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 26. August 2025, wurde ein 56-Jähriger rumänischer Staatsangehörigkeit im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der BAB 6 Saarbrücken Goldenen Bremm nach einer grenzpolizeilichen Kontrolle festgenommen.

Gegen 11:00 Uhr fuhr der Mann in die Kontrollstelle der Bundespolizei ein und dort von den Einsatzkräften überprüft. Eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls mit Waffen: 63 Tage Restfreiheitsstrafe. Im Anschluss an die Eröffnung seines Haftbefehls, wurde er einer JVA überstellt, um dort seine Strafe zu verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:48

    BPOLI-SB: Zurückweisungen durch Bundespolizei an der Landesgrenze zu Frankreich

    Saarbrücken (ots) - Am Dienstag, den 19. August 2025 gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang der Goldenen Bremm in Saarbrücken, ein Fahrzeug mit französischer Zulassung im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer mit iranischer Staatsangehörigkeit, zwei Mitfahrer ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:55

    BPOLI-SB: Bundespolizei stellt Schleusung an der Landgrenze zu Frankreich fest

    Saarbrücken (ots) - Am Freitag, den 8. August 2025, wurde in Saarbrücken an der Bundesautobahn 6, Goldene Bremm, gegen 11:50 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug durch die Bundespolizei kontrolliert. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren