Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt gesuchten 56-Jährigen an der Landesgrenze zu Frankreich fest

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 26. August 2025, wurde ein 56-Jähriger rumänischer Staatsangehörigkeit im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der BAB 6 Saarbrücken Goldenen Bremm nach einer grenzpolizeilichen Kontrolle festgenommen.

Gegen 11:00 Uhr fuhr der Mann in die Kontrollstelle der Bundespolizei ein und dort von den Einsatzkräften überprüft. Eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls mit Waffen: 63 Tage Restfreiheitsstrafe. Im Anschluss an die Eröffnung seines Haftbefehls, wurde er einer JVA überstellt, um dort seine Strafe zu verbüßen.

