FW-E: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

Essen-Katernberg, III. Terwestenweg, 05.01.2025, 20:43 Uhr (ots)

Am Sonntagabend des 05.01.2025 wurde die Feuerwehr Essen um 20:43 Uhr durch mehrere Anrufende alarmiert, da im III. Terwestenweg in Essen-Katernberg eine Wohnung im Erdgeschoss eines dreieinhalbgeschossigen Gebäudes in Brand geraten war. Durch die Leitstelle der Essener Feuerwehr wurden sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg zur gemeldeten Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Straße stark verraucht und aus der Wohnung im Erdgeschoss schlugen bereits Flammen. Zahlreiche Menschen standen vor dem Gebäude und erwarteten das Eintreffen der Feuerwehr. Glücklicherweise hatten alle Anwohnerinnen und Anwohner das betroffene Gebäude eigenständig verlassen.

Die Einsatzleitung setzte zeitgleich mehrere Trupps unter Atemschutz ein. So wurde eine Brandbekämpfung mit einem handgeführten Strahlrohr in der Brandwohnung eingeleitet, der Treppenraum und die übrigen Wohnungen auf Personen kontrolliert und eine Drehleiter zur Kontrolle der über der Brandwohnung liegenden Balkone in Stellung gebracht. Der Brand ließ sich durch effektive Löschmaßnahmen zügig unter Kontrolle bringen, so dass nach rund 45 Minuten "Feuer aus" gemeldet wurde. Das Wohnzimmer der Wohnung brannte völlig aus.

Insgesamt wurden drei Menschen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht. Eine männliche Person, der Mieter der Brandwohnung, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Dieser wurde leicht verletzt.

Die betroffene Erdgeschosswohnung ist nach dem Brandereignis unbewohnbar. Die übrigen Wohnungen wurden belüftet und nach Kontrollmessungen der Feuerwehr konnten alle Mieterinnen und Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit 45 Einsatzkräften der Feuerwachen Altenessen, Kray und Mitte, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg sowie Kräften des Essener Rettungsdienstes für zwei Stunden im Einsatz.

