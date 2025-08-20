Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Zurückweisungen durch Bundespolizei an der Landesgrenze zu Frankreich

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 19. August 2025 gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang der Goldenen Bremm in Saarbrücken, ein Fahrzeug mit französischer Zulassung im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen.

In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer mit iranischer Staatsangehörigkeit, zwei Mitfahrer aus der Dominikanischen Republik. Der Fahrer wies sich mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus und legte den Beamtinnen und Beamten einen iranischen Führerschein vor. Die beiden Mitfahrer, eine 42-Jährige und ein 23 Jahre alter Mann, händigten den Einsatzkräften gültige dominikanische Reisepässe aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamtinnen und Beamten jedoch fest, dass beide Mitfahrer die einreiserechtlichen Voraussetzung für Deutschland nicht erfüllten. Aufschluss hierfür lieferte die Überprüfung der Ein- und Ausreisestempel der Reisepässe. Auf Grundlage dessen wurde beiden die Einreise nach Deutschland verweigert und sie nach Frankreich zurückgewiesen.

Der vorgezeigte iranische Führerschein ist in Deutschland nicht gültig. Gegen den Fahrer wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell