Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 3. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 13:50 Uhr in Gersweiler ein Fahrzeug im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen. Bei der Überprüfung der Insassen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 24-jährige Beifahrer rumänischer Staatsangehörigkeit zur Festnahme ausgeschrieben war. Hintergrund war eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl über 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vor, der durch die Zahlung eines haftbefreienden Betrags in Höhe von 3.600 Euro abgewendet werden konnte. Der 24-Jährige beglich die geforderte Summe noch vor Ort und wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt.

