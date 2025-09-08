Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch Bundespolizei im Rahmen der Binnengrenzkontrollen an der BAB 6 und 8

Saarbrücken / Perl (ots)

Am Freitag, den 5. September 2025, wurde gegen 23:00 Uhr ein 58-jähriger Rumäne im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der BAB 6 Goldene Bremm kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung aufgrund eines Diebstahlsdelikts vorlag. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1350EUR sowie die dazugehörigen Verfahrenskosten auf der Dienststelle begleichen und wurde anschließend auf freien Fuß entlassen.

Am Sonntag, den 7. September, wurde ein 24-jähriger Pole in der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der BAB 8, Rastplatz Moseltal, kontrolliert. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls vorlag. Der Haftbefehl war aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn erlassen worden. Der Mann konnte den haftbefreienden Betrag in Höhe von 1250EUR sowie die Verfahrenskosten entrichten und wurde anschließend auf freien Fuß entlassen.

