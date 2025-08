Heinsberg-Grebben (ots) - Am Dienstag, 5. August, brannten um 22.17 Uhr circa zehn Quadratmeter eines Stoppelfeldes an der Straße Im Fitzbruch. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ursache für den Brand wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

