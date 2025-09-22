Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
BPOLI-SB: Festnahme in Gersweiler - 37-jähriger Mann nach Einreise aus Frankreich verhaftet
Saarbrücken/ Gersweiler (ots)
Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei haben am 20. September 2025 in Gersweiler einen 37-jährigen Mann festgenommen. Der Mann, Staatsangehöriger der Republik Armenien, war als Beifahrer in einem Fahrzeug nach der Einreise aus Frankreich am Samstag gegen 10:10 Uhr kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Der Grund: eine rechtskräftige Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann hatte noch eine viermonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
