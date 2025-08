POL-BI: Zwei Einbrecher mit Personenbeschreibungen gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - In einer Tiefgarage an der Deckertstraße sind am Montagabend, 04.08.2025, bei einem Brand insgesamt fünfzehn Pkw und zwei Pedelecs beschädigt worden. Die Polizei erhielt um 20:14 Uhr Kenntnis zu einem Brand eines Pkw in der Tiefgarage an der Einmündung der Roßstraße. Nach den bisherigen Informationen bemerkte eine 74-jährige Bielefelderin kurz zuvor Rauch an ihrem Mazda 2, als sie ihr Auto in der Tiefgarage parkte. Der ...

mehr