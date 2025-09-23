Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Zurückweisung und Urkundenfälschung einer syrischen Familie

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden gestern Nachmittag am Grenzübergang BAB Saarbrücken - Goldene Bremm die Insassen eines Fernreisebusses überprüft. Hierbei wurde eine Familie festgestellt, welche sich mit französischen Identitätskarten auswies. Den Kontrollkräften fielen sofort Fälschungsmerkmale auf, die den Verdacht der Urkundenfälschung und somit auch den Versuch einer unerlaubten Einreise nach Deutschland begründeten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen, bei denen auch ein arabisch sprechender Beamter der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken eingesetzt war, kam dann schnell zu Tage, dass es sich um eine syrische Familie handelt. Sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Hiervon unabhängig erfolgt die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell